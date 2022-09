Nigdy nie osuszaj włosów ręcznikiem w ten sposób. To może im zaszkodzić

Nie pocieraj włosów zbyt agresywnie

W pośpiechu, a niekiedy też z przyzwyczajenia, mocno i szybko pocieramy włosy ręcznikiem. A to podstawowy błąd, ponieważ nasze włosy lubią delikatność. Warto obchodzić się z nimi jak z przysłowiowym jajkiem, a szybko odwdzięczą się mocniejszą strukturą i połyskiem. Dlatego nie pocieraj włosów zbyt mocno i z niedbałością. To powoduje trudne do rozczesania splątania, matowy i niezdrowy wygląd włosów. Ręcznik powinien posłużyć jedynie do wyciśnięcia nadmiaru wody. Dlatego warto podzielić włosy na kilka kosmyków i delikatnie odcisnąć z nich wodę suchym fragmentem ręcznika.