TOP 5 sposobów na piękne włosy. Znajdziesz je w domu

Ilość produktów do włosów dostępnych na półkach sklepowych wprawia w dezorientację. Ich cena również. Serum na końcówki, olej do włosów wysokoporowatych, maska, peeling do mikrodermabrazji skóry głowy… Najlepiej do stosowania codziennie lub kilka razy w tygodniu. Wydaje się, że w tym momencie nasze włosy krzyczą "S.O.S.", a każdy kosmetyk jest po prostu niezbędny. Patrzymy na skomplikowane składy i obietnice regeneracji, aż w końcu przypominamy sobie o dawnych recepturach naszych babć. Jeśli chcesz wzmocnić swoje włosy, nawilżyć, nadać im połysku, a jednocześnie zaoszczędzić – poznaj pięć domowych sposobów na piękne włosy, które naprawdę działają od dziesiątek lat.