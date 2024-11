Nigdy nie podłączaj do listwy. Grozi pożarem

Nie wszystkie urządzenia elektryczne można bezpiecznie podłączyć do listwy zasilającej. Niektóre z nich mogą doprowadzić do przegrzania i pożaru. Warto wiedzieć, które sprzęty wymagają bezpośredniego podłączenia do gniazdka.

Wiele osób korzysta w domach z listew zasilających, aby zwiększyć liczbę dostępnych gniazdek. Nie wszystkie urządzenia można jednak do nich podłączać.

"Listwy zasilające są wygodnym rozwiązaniem, gdy chcemy podłączyć kilka urządzeń w jednym miejscu. Jednak ich nadmierne obciążenie, może być niebezpieczne" - czytamy na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Urządzenia, których nie można podłączać do listwy zasilającej

Urządzeniami, które łatwo mogą przegrzać listwę są pralki. Tak samo jest z innymi sprzętami, które znajdują się w łazience - w szczególności z urządzeniami do stylizacji włosów, które również nie powinny być podłączane do listwy. Dlaczego? Takie urządzenia pobierają dużo prądu, a to także może prowadzić do zapalenia się listwy.

Ekspresy do kawy i tostery, z których na co dzień korzysta mnóstwo osób, to kolejne sprzęty, które wymagają dużej ilości energii. Z tego też względu powinny być podłączane bezpośrednio do gniazdka, aby uniknąć przeciążenia listwy. Nie inaczej jest z wolnowarami oraz mikrofalówkami, które potrzebują ciągłego zasilania. Ich podłączenie do listwy zasilającej może spowodować przegrzanie, co jest ryzykowne.

Czego nie można podłączać do listwy zasilającej?

Wiele osób popełnia ogromny błąd, podłączając do listwy piekarniki, kuchenki mikrofalowe czy czajniki elektryczne. Strażacy z Komendy Głównej PSP wymieniają je jako urządzenia o dużej mocy, które "zużywają dużą ilość energii i mogą przeciążyć listwę".

Na liście są też przenośne grzejniki, farelki czy termowentylatory, które zużywają więcej energii niż może zapewnić listwa zasilająca. Podłączanie ich do niej to niestety częsta przyczyna pożarów.

Ważne! Pamiętajmy, że łączenie listew zasilających jest równie niebezpieczne i narusza przepisy przeciwpożarowe. "Podłączenie wielu przedłużaczy może szybko przekroczyć maksymalną moc listwy zasilającej i spowodować pożar" - czytamy.

