Nigdy nie pogodziła się z siostrą. Otwarcie mówiła, o co poszło

Maria Czubaszek była jedną z najpopularniejszych polskich pisarek i dziennikarek. Nie bała się mówić co myśli, nawet jeśli miała wywołać swoimi słowami kontrowersje. Przyznała się do dwóch aborcji. Nie było też tajemnicą, że nie rozmawia ze swoją siostrą. Artystka otwarcie opowiadała, co o niej myśli.