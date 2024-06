Kto posadzi, ten pożałuje. Sieje spustoszenie w ogrodzie

Dławisz okrągłolistny to gatunek liściastego pnącza. Pochodzi z Dalekiego Wschodu. Początkowo był uprawiany wyłącznie w Japonii, północno-wschodnich Chinach i na Półwyspie Koreańskim.

W krótkim czasie rozprzestrzenił się po świecie jako popularna roślina ozdobna. Wykorzystywano go do ozdoby parków, ogrodów czy elewacji. W Polsce uznawany jest za zakazany gatunek inwazyjny. Co warto o nim wiedzieć?