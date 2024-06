Niebezpieczna roślina pojawiła się w Polsce. Nigdy jej nie dotykaj

Na oficjalnej stronie miasta Krosno pojawiła się ostrzeżenie dotyczące niebezpiecznej rośliny, która pojawiła się w mieście. To barszcz Mantegazziego. "Może wywołać fotodermatozy, rumień i pęcherze wypełnione cieczą surowiczą, podobnie jak barszcz Sosnowskiego. Jest niebezpieczny dla osób nadwrażliwych na gatunki z rodziny baldaszkowatych (selerowatych)" - czytamy w komunikacie. Z wyglądu do złudzenia przypomina wspomniany barszcz Sosnowskiego. Jak odróżnić od siebie obie rośliny? Czym mogą grozić objawy? Wyjaśniamy.

Barszcz Mantegazziego to roślina z rodziny selerowatych. Pochodzi z Kaukazu, skąd sprowadzono go do Europy jako roślinę ozdobną. Szybko rozprzestrzenił się jako gatunek inwazyjny. W Polsce pojawił się już pod koniec lat 70. Uzyskał status kenofita, czyli rośliny obcego pochodzenia. Występuje głównie w południowo-zachodniej części kraju. Można spotkać go zarówno w lesie jak i w miastach.