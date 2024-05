Dodaj odrobinę pod koniec smażenia. Trik szefa kuchni

Ilu smakoszy, tyle pomysłów, bo nie ma wyłącznie jednego dobrego przepisu na smaczną jajecznicę. Jest to danie na tyle uniwersalne, że można z nim spokojnie eksperymentować, poszukując nowych smaków czy doskonałej konsystencji. Już same jajka i odrobina masła wystarczy, aby uzyskać wartościowy posiłek. Jeśli jednak mamy ochotę na aksamitną i niezwykle puszystą jajecznicę, powinniśmy dodać do niej wyjątkowy składnik, o którym wielu ludzi nigdy by nie pomyślało.