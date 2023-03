Nigdy nie wieszaj tak ręcznika. Powód może obrzydzić

Rozgrzane po kąpieli ciało bardzo szybko traci temperaturę, przez co wiele osób z automatu sięga po ogrzany na kaloryferze ręcznik.

Niestety, ręcznik prosto z kaloryfera, szczególnie ten rzadko wymieniany, to siedlisko bakterii, kurzu (zwłaszcza kiedy nie czyści się kaloryferów), grzybów i licznych drobnoustrojów, które wtarte w skórę, mogą wywołać alergię czy nawet doprowadzić do choroby dermatologicznej.

Ponadto suszący się ręcznik wydobywa z siebie wilgoć, która w zderzeniu ze słabo wentylowanym pomieszczeniem sprawia, że na ścianach i fugach osadza się pleśń. Przebywanie w łazience pokrytej nawet niewielką ilością pleśni, może negatywnie wpłynąć na zdrowie. Oddziałuje ona negatywnie zwłaszcza na układ oddechowy, ale potrafi też spowodować wysypkę czy wywołać poważne podrażnienie oczu. W skrajnych przypadkach może doprowadzić do niewydolności nerek czy nawet powodować niepłodność.

Kolejnym, ważnym powodem, dla którego nie powinno suszyć się ręcznika na kaloryferze, jest obniżanie temperatury w łazience, co może być szczególnie uciążliwe w sezonie jesienno-zimowym. Wtedy łazienka jest najzimniejszym pomieszczeniem w domu czy mieszkaniu.

Ciepło, które emituje kaloryfer, oddawane jest w całości ręcznikowi, przez co w pomieszczeniu jest znacznie chłodniej, niż powinno być. Jeśli posiada się tzw. chłodną łazienkę, należy unikać kładzenia ręczników na kaloryferze.

Ręcznik powinien być używany maksymalnie przez tydzień. Jeśli jednak któryś z domowników boryka się z chorobą skóry czy alergią, powinno się wymieniać go po trzech użyciach. Każdy ręcznik powinien być prany w minimum 60 stopniach Celsjusza, chociaż idealnie byłoby, gdyby był prany w 90 stopniach Celsjusza (taka temperatura zabija bakterie).

