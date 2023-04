Nigdy nie wrzucaj do kompostownika. Nawóz ulegnie skażeniu

Kompostownik — co musisz wiedzieć?

Do stworzenia przydomowego kompostu potrzebny jest...kompostownik. Przypomina on zwykle dużą beczkę i można go kupić w dobrze zaopatrzonym sklepie ogrodniczym. Jego wymiary należy dostosować do ilości wolnego miejsca w ogrodzie. Po zakupieniu i zainstalowaniu kompostownika można zacząć wrzucać do niego resztki odpadów organicznych, takich jak obierki po owocach, warzywach czy też resztki żywych kwiatów.