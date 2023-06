Wetrzyj w skórę. Kleszcze nawet się nie zbliżą

Kleszcze to niewielkie pajęczaki, które roznoszą niebezpieczne choroby, takie jak kleszczowe zapalenie mózgu czy boreliozę. Podpowiadamy, jak uchronić się przed kleszczami, stosując bezpieczne i łatwo dostępne składniki.

Kleszcze to niewielkie pajęczaki, których obecność na ciele jest praktycznie niewyczuwalna, podobnie jak samo ugryzienie. Najczęściej odkrywamy je na ciele dopiero w trakcie kąpieli, zauważając, że na skórze pojawił się czerwony, swędzący rumień.

Olejki eteryczne nie powinny być stosowane na zwierzętach. Jeśli chcesz zabezpieczyć przed kleszczami swojego psa, przed wyjściem z domu wetrzyj w jego brzuch, kark i skórę za uszami olej kokosowy . Zawiera on kwas laurynowy, który odstrasza kleszcze. Taką ochronę stosuj przed każdym wyjściem z domu. Dzięki temu ochronisz siebie i swojego czworonoga przed niebezpiecznymi pasożytami.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!