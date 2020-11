Nikodem Rozbicki opublikował romantyczne zdjęcie z Julią Wieniawą. Fani nie mają już wątpliwości

Wieniawa nigdy nie odniosła się do tego, ale teraz Rozbicki najwyraźniej potwierdził, że łączy ich zażyła znajomość. 28-letni aktor opublikował na swoim instagramowym profilu zdjęcia z wyjazdu w góry.

Na fotografiach widać, jak trzymają się za ręce i obdarzają czułymi spojrzeniami. Z komentarzy wynika, że fani nie mają już teraz żadnych wątpliwości co do związku młodych aktorów.

Nikodem Rozbicki to aktor, który osiem lat temu zadebiutował w poruszającym filmie "Bejbi Blues". Dziś wiele osób kojarzy go wielu komedii romantycznych np. "Listy do M.", "Jak poślubić milionera?" czy "Kogel-Mogel".