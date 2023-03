Nikt nie chce zaśpiewać na koronacji Karola III? Te gwiazdy mu odmówiły

Według informacji przekazanych przez Pałac, król Karol III wraz z królową małżonką Kamilą przejdą z Pałacu Buckingham do Opactwa w tzw. Procesji Króla, a po nabożeństwie koronacyjnym wrócą w tzw. Procesji Koronacyjnej. Towarzyszyć im będą też inni członkowie rodziny królewskiej, a później wszyscy wyjdą na balkon Pałacu Buckingham.

W niedzielę 7 maja, dzień po uroczystej koronacji, na zamku w Windsorze zaplanowano koncert koronacyjny. Jak podają media, Pałac stara się zrobić wszystko, by na scenie wystąpiły największe gwiazdy, jednak to nie jest takie proste i kolejne nazwiska odmawiają.

Jak pisał "The Time" - powodem może być zbyt późne działania związane z koncertem. Wśród nazwisk, które miały znaleźć się na liście zaproszonych wykonawców, wymieniano m.in. Eltona Johna, Adele, Harry'ego Stylesa, a także Spice Girls. Okazało się jednak, że część z nich musiała odmówić.

Wśród gwiazd, które mają pojawić się na koncercie koronacyjnym Karola III media wymieniają siostry Minogue — Kylie i Danni, a także zespół Take That, Andrew Lloyd Webbera oraz Lionela Richie.

Wciąż nie wiadomo, czy na uroczystościach związanych z koronacją pojawi się młodszy syn monarchy - Harry i jego żona Meghan Markle. Para po rezygnacji z pełnienia oficjalnych obowiązków na rzecz rodziny królewskiej, wyprowadziła się do Stanów Zjednoczonych i regularnie dzieli się ze światem wspomnieniami związanymi z ich ciężkim życiem na brytyjskim dworze.

