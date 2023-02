Tyle zarobili na rodzinnych sekretach. Kwota zwala z nóg

Konflikt w rodzinie królewskiej

Opuszczenie rodziny królewskiej i regularne publikacje medialne po wyznaniach Sussexów sprawiły, że konflikt pomiędzy ex księciem i jego żoną a brytyjskim dworem mają pozostawać napięte. Choć para pojawiła się na pogrzebie królowej Elżbiety II, nie do końca jest jasne, czy przybędą na koronację Karola III. Jak podaje brytyjska prasa - część rodziny ma nadzieję na to, że jednak nie zdecydują się na udział w uroczystościach.