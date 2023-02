Trencz odchodzi do lamusa. Emily Ratajkowski lansuje najmodniejszy płaszcz sezonu

Świat mody stanął na głowie. Sylwetki z wybiegów wyznaczają kierunek, ale nie determinują już trendów - to ulica przejęła nad nimi kontrolę. Street style weryfikuje pomysły projektantów i ostatecznie decyduje, co wchodzi do mainstreamu, a co nie. Dlatego to codzienne stylizacje gwiazd budzą szczególną ciekawość. Emily Ratajkowski nawet na spacerze z synem wygląda stylowo i niebanalnie.