O czym śnimy przed śmiercią? Lekarze wskazali konkretne motywy

Dyrektor Hospicjum Ośrodku Opieki Paliatywnej w Buffalo dr Christopher Kerr, postanowił sprawdzić, czy istnieje pewna zależność między końcem życia a motywami sennymi. Badania lekarza wykazały niesamowite zależności . Kardiolog jest autorem książki "Śmierć to tylko sen". Co zauważył, gdy mowa o snach osób, których życie chyli się ku końcowi?

Jedni nie pamiętają ich w ogóle, inni - z zaskakującą dokładnością są w stanie przytoczyć szczegóły, które zauważyli w trakcie. Sny to odwieczna i niezwykle interesująca zagadka , która dla wielu badaczy stanowi twardy orzech do zgryzienia.

Badacz, na podstawie obserwacji, dowiedział się kilku rzeczy. Większość ludzi przed śmiercią widzi we śnie bardzo realne, przyjemne i intensywne obrazy. Bardzo często w marach sennych pojawiają się zmarli członkowie rodziny, ale też ci żyjący. W tych snach nie brakuje też zwierząt domowych. Osoby, które zgodziły się na wzięcie udziału w badaniu, opowiadały też o powracających przyjaciołach z dzieciństwa, ale też o spotkaniach z Bogiem oraz aniołami . Wyjątkowo częstym motywem w snach osób, których życie chyliło się ku końcowi, była podróż.

Jak wykazały analizy dr Kerra, im bliżej do śmierci, tym częściej w naszych snach pojawiają się jednak przyjaciele lub członkowie rodziny, którzy nie żyją. O innej ciekawej zależności pisał też Dennis Rosen w "Psychology Today". Specjalista od snu wykazał bowiem, że sny przed śmiercią niejako przygotowują śniącą osobę do śmierci, uspokajają ją, wyciszają, sprawiając, że w pewnym stopniu mniej boimy się kresu i zdajemy się być z nim pogodzeni.

Śnią ci się zmarli? To nie jest przypadek

