Nocowała u przyjaciółki. 17-latka nie żyje

O śledztwie dotyczącym śmierci dziewczyny pisały brytyjskie media. Jak czytamy w "The Mirror", 17-letnia Lila-Grace Smith nocowała w domu znajomych. Jak przekazała jej matka, dziewczyna wcześniej już tak robiła, a rodzice zdawali sobie sprawę, że gdy wychodzi ze znajomymi na imprezy, to spożywa alkohol. Nigdy wcześniej jednak miała nie brać narkotyków. O szczegółach sprawy oraz ustaleniach śledczych pisze m.in. "The Mirror".