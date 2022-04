Narkotyki były jego całym światem. "Wyglądałem jak zombie"

- To był najtrudniejszy moment mojego życia. Wtedy wszystko się zmieniło - wspomina Greene, który podjął walkę ze śmiertelnym uzależnieniem. - Kiedy byłem na detoksie, tak wiele razy chciałem się poddać, ale gdy wszystkie toksyny wreszcie opuściły me ciało, zacząłem myśleć trzeźwo. Do dziś nie jest łatwo, ale walczę każdego dnia - mówi.