Nogi do nieba? Te 3 triki powinna znać każda kobieta

Krótka bluzka

Wskakując w spodnie z wysokim stanem, warto pamiętać, aby koszule, swetry i bluzki wpuszczać do środka spodni, co spotęguje efekt "nóg do nieba". Ciekawą alternatywą są także crop topy, które odsłaniają brzuch, jednocześnie skracając tułów.