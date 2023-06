Szorty są już passe. Nadchodzi czas jortsów

Hot pants, czyli ultrakrótkie szorty, już nie dzierżą tytułu najmodniejszych spodenek na lato. Do gry wkraczają zdecydowanie dłuższe modele, których nogawka sięga tuż przed kolana. Jortsy są nietypowe, utrzymane w stylu uniseks, wygodne i naładowane uliczną energią. Ich obniżony fason nawiązuje do spodni hiphopowców, a długość do kolana przypomina klasyczne bermudy.