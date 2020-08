Norbi spędza wakacje w Chorwacji. Muzyk zabrał ze sobą ekspres do kawy

Norbi i Marzena Chełmińska są parą od 5 lat. Muzyk wyznał ostatnio, że to kobieta, na którą czekał całe życie. Nic dziwnego, że nieustannie stara się ją zaskakiwać. Ostatnio spontanicznie zaproponował urlop w Chorwacji. Zadbał o to, żeby ukochanej niczego nie brakowało. Nawet świeżo zaparzonej kawy. A przy tym wymyślił, jak na niej zaoszczędzić.

– Ten wyjazd był spontaniczny. Wstałem rano i mówię do żony: "Kochanie, widziałem Makłowicza w telewizji, jak opowiadał o Chorwacji, więc jedźmy tam! No i spakowaliśmy walizki, zarezerwowaliśmy nocleg, zabraliśmy psa, ekspres do kawy i wyruszyliśmy z Radomia – opowiedział w rozmowie z "Faktem".