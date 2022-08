Radzi kobietom z dużym biustem. Pokazała trik z górą od bikini

Trik tiktokerki robi furorę w sieci

Najpierw należy odsunąć trójkąty od siebie, a sznurek, który normalnie znalazłby się pod biustem, przewiesić sobie na szyi. Następnie sznureczki, które klasycznie wiąże się na szyi, trzeba skrzyżować, poprowadzić pod biustem i zawiązać na plecach. W ten sposób góra od bikini będzie znacznie stabilniej leżeć i okiełzna większy biust. Warto, by każda posiadaczka dużych piersi go wypróbowała. Nagranie obejrzało do tej pory prawie 420 tys. użytkowników TikToka.