Nosi sukienkę "spaghetti". Hit wśród gwiazd

Moda królująca w latach 90. i 2000. wciąż nie daje nam o sobie zapomnieć. Udowodniła to ostatnio Jennifer Aniston, która w dalszym ciągu z chęcią sięga po trendy z tamtego okresu.

Nie da się ukryć, że stylizacje aktorów z serialu "Przyjaciele" na dobre zapisały się na kartach modowej historii. Prawdziwą ikoną mody stała się Jennifer Aniston , która do dziś zachwyca fanów swoimi starannie przemyślanymi strojami.

Ostatnio gwiazda wybrała się do Paramount Studios w Los Angeles, gdzie ponownie sięgnęła po trendy z lat 90. Aniston zaprezentowała się w dopasowanej sukience z dekoltem w kształcie serca. Model w czerwono-bordowym kolorze wyróżnia kwiatowy wzór, który w tym sezonie bije wszelkie rekordy popularności.

Jennifer Aniston to niejedyna fanka sukienek typu "spaghetti". Jakiś czas temu w bieliźnianym modelu z cieniutkimi ramiączkami zaprezentowała się fanom na Instagramie Julia Tychoniewicz. Influencerka postawiła na białą mini ozdobioną drobnymi kwiatami.

W wakacyjnym looku z sukienką "spaghetti" pokazała się na Instagramie także Natalia Siwiec . Modelka opublikowała zdjęcie w modelu z siateczki (materiał przypominał... worek na ziemniaki). Wpadka? Nie! Naturalne tkaniny to strzał w dziesiątkę, jeśli zależy nam na tym, aby czuć się pewnie i wygodnie nawet w upalne dni.

© Getty Images | 2024 Formula One World Championship Limited

