Noszą vintage i są z tego dumne. Dlaczego ubrania sprzed lat są aż tak pożądane?

Jeszcze kilkanaście lat temu trudno było sobie wyobrazić gwiazdę, która na czerwonym dywanie ponownie pojawiłaby się w tej samej kreacji. Na szczęście to już się zmieniło. Ostatnio było głośno o stylizacji Naomi Campbell, która na Festiwalu Filmowym w Cannes wystąpiła w sukni od domu mody Chanel. Był to naprawdę wyjątkowy model. W końcu to właśnie ona po raz pierwszy zaprezentowała go na wybiegu niemal 30 lat temu. Zapytaliśmy stylistkę Annę Kozioł o to, czy rzeczywiście opłaca się szukać "perełek" w stylu vintage i jak to robić, by trafić na coś naprawdę wyjątkowego.

Gwiazdy, które pokochały vintage

Celebryci mają dostęp do najnowszych kolekcji projektantów z całego świata. Mimo wszystko i tak chętnie sięgają po stroje vintage, które wyróżnia nie tylko ponadczasowy design, ale również kunszt wykonania.

Nie wstydzą się pokazać kilka razy w tej samej kreacji. Co więcej, chętnie namawiają też do tego innych. Naomi Campbell z pewnością należy do ogromnych fanek stylu vintage, co potwierdziła jedną ze swoich ostatnich stylizacji z Cannes.

"Modelka, sięgając po kreację sprzed lat, udowodniła, że można jej nadać całkowicie nowego charakteru za sprawą takich elementów jak np. fryzura. Gwiazda tym razem postanowiła ją zmienić, co uważam za strzał w dziesiątkę. Vintage polega właśnie na odkrywaniu historii związanej z poprzednimi właścicielami strojów i miejsc, w których dany element im towarzyszył. Dla modelki była to zdecydowanie sentymentalna podróż w czasie" - powiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską Anna Kozioł.

Naomi Campbell na Festiwalu Filmowym w Cannes © Getty Images | Mondadori Portfolio

Naomi Campbell to jednak niejedyna modelka, która w ostatnim czasie przywróciła do łask nieco zapomnianą kreację.

"W pamięci zapadła mi stylizacja Kendall Jenner z tegorocznej Met Gali, czyli elegancka sukienka z kolekcji haute couture Givenchy 1999 zaprojektowanej przez Alexandra McQueena. Ciekawostką jest to, że oryginalnie projekt ten przed laty zadebiutował na manekinie, a nie na prawdziwej modelce, dlatego prawdopodobnie celebrytka była jedną z pierwszych osób, które prezentowały na sobie tę kreację".

Kendall Jenner na Met Gali 2024 © Getty Images | 2024 Getty Images

Zdaniem stylistki wiele osób inspiruje się stylizacjami gwiazd, dlatego gdy noszą one stroje sprzed lat, utwierdzają swoich fanów w przekonaniu, że wciąż można się w nich prezentować naprawdę zjawiskowo. "Dzięki nim również zwiększa się świadomość w tematyce mody vintage. W taki właśnie sposób tworzą się trendy - dzięki wpływowym osobom, których styl chcą naśladować inni".

Vintage – chwilowa moda czy trend, który pozostanie z nami na dłużej?

Zdarza się, że produkty, które znajdziemy w szafach naszych mam, babć lub second-handach to szalenie unikatowe egzemplarze. Sięgając po ubrania i dodatki vintage, nie tylko dajemy im drugie życie, ale także podkreślamy nimi swój indywidualny styl.

"Dzięki nim możemy kreować własne trendy, a nie ślepo za nimi podążać. To również inwestycja na lata i ponadczasowy luksus ze względu na trwałość tych rzeczy" - wyznała Anna Kozioł.

Warto dodać, że produkty z dawnych lat słyną z niebywałej jakości, dzięki czemu z powodzeniem mogą posłużyć nam jeszcze przez kolejne sezony.

"Kiedyś ubrania były szyte w taki sposób, aby można było je nosić latami i były nawet przekazywane z pokolenia na pokolenie. Często wykonywano je też z materiałów bardzo dobrych gatunkowo i z dbałością o każdy detal. Rzeczy były wykańczane ręcznie. Moim zdaniem obecnie wyprodukowane masowo rzeczy mogą nie przetrwać próby czasu, a sam fakt, że ubrania vintage mają co najmniej 20 lat już świadczy o ich ogromnym potencjale".

Nigdy nie jest też za późno, aby zacząć swoją przygodę z ubraniami vintage.

- Na początek warto sięgnąć po elementy, które lubimy najbardziej. To ważne, aby były tożsame z naszym stylem. Jeśli kochamy spódnice, to zacznijmy poszukiwania właśnie od tego elementu. Drugim sposobem na to, by rozpocząć przygodę z vintage, może być stopniowe wprowadzanie dodatków np. wyjątkowej biżuterii, ciekawych okularów czy torebki o niebanalnym fasonie. Połączenie rzeczy starych z nowymi to także dobry sposób na start - mówi ekspertka.

- Moim zdaniem stworzenie looków z użyciem elementów z dawnych lat nie jest trudne przede wszystkim dlatego, że nie mamy żadnych ograniczeń. Vintage to tak naprawdę styl, który nie zamyka się w żadnych ramach, łączy różne nurty i każdy znajdzie w nim coś dla siebie, zarówno maksymaliści, jak i minimaliści - dodaje.

Zanim zdecydujemy się na zakup produktu z drugiej ręki, warto dokładnie go wcześniej obejrzeć. Zdaniem ekspertki trzeba przyjrzeć się przede wszystkim tkaninie, z której został wykonany, a także jego wykończeniu. W przypadku ubrań i dodatków od znanych marek lub projektantów nie zaszkodzi także "rzucić okiem" na metkę i inne detale po to, aby upewnić się, że nie trafiliśmy przypadkiem na podróbkę.

"Sprawdzając materiał, zwróćmy uwagę nie tylko na jego skład, ale również na to czy produkt nie posiada uszkodzeń lub dziurek np. po molach, ponieważ może być to dla nas bardzo problematyczne".

Metka z opisem składu produktu © Adobe Stock | Aigars Reinholds

Czy jednak moda vintage to, aby na pewno nie jest tylko chwilowa moda?

- Myślę, że świadomość w tym temacie rośnie i będzie rosła. Osobiście cieszy mnie fakt, że vintage staje się coraz popularniejszy, dzięki temu młode pokolenia mogą odkrywać dawne trendy i interpretować je na nowo. Ludzie chętniej będą szukać produktów długowiecznych i to nie tylko w branży mody, ale także jeśli chodzi o wystrój wnętrz, ponieważ obecnie jesteśmy zalewani masową produkcją i rzeczami marnej jakości. Moda vintage jest ponadczasowa i przede wszystkim jest dla każdego.

