"Notuję i wiem". Tak adwokat rozpoznaje nieszczerych klientów

Ty miałaś taką sytuację Przyszła przed do Ciebie potencjalny klient i powiedział że właśnie jest ofiarą przemocy natomiast to sytuacja Prawda okazała się zupełnie Nie takiej sytuacji Nie miałam natomiast miałam na przykład takie sytuacje gdzie Klient próbował zrzucić winę Na drugą stronę Czyli że ta druga strona jest winna rozkładowi pożycia Zatapiając pewne pewne informacje Natomiast w trakcie procesu okazywało się że On Tak to tak Sytuacja To jest trudne Ja zawsze na Na Spotkania mówi Mówię w ten sposób że ja nie jestem od oceń Ja jestem od tego żeby udzielić po Żeby przygotować jak najlepszą takty Możemy Przygotować klienta Do sprawy i osiągnąć dla niego najkorzystniejsze Janiec Ale ja muszę też Ja muszę Wszystkie szczegóły ja muszę wiedzieć prawdę Muszę wiedzieć jaka jest prawda dlatego że Tylko wtedy jestem w stanie po pierwsze Powiedziałam tak A po drugie Odpowiednio zareagować Procesu na działanie drugiej strony no tak bo jeżeli ja nagle zostanę zaskoczona Mogę mogę nie być w stanie odpowiednio zareagować i takie klient działa na swoją niekorzyść A jak Rozpoznajesz Że klient Ja nie mam takiej jednej taktyki Czy jakieś techniki rozpoznawania tylko Kto często samo wychodzi no Przychodzi klient Opowiada swoją historię Ja słucham notuje I w trakcie tej opowieści wyłapuje jakieś nieścisłości niespójności ja dopytuje i potem na Że może nie do końca jest tak jak powiedział Ja wtedy właśnie jestem na Ja nie OK Ja muszę wiedzieć Ja muszę wiedzieć jak jest jak jak Dlatego że tylko wtedy jestem w stanie Kiedy Ktoś zataja jakieś informacje to Swoją To jest bar Czy była taka sytuacja kiedy kobieta która już się uwolniła jakby teraz teraz żyję bez Które stosował przez Zwróciła się do ciebie później z jakimiś słowa I też Co jest częste pewnie w ogóle nie zwraca Kto mówi czy to jest częste natomiast zdarza się i to jest największa nagroda to jest to jest niesamowita nagroda i nie stanowi Fakt Pani pani mecenas dziękuję Dziękuję Dziękuję za to że w momencie kiedy chciałam zrezygnować Pani miała mawiała że ten Bo zda Zdarzało się To są Rozmów w telefonie Bo pani mecenas ja nie dam rady Ja już raczej w trakcie rozprawki że wiele zostało zrobione tak I to są często też godziny rok Da pani radę że jeszcze nam zostało tyle i tyle że poradzimy sobie Tak i to jest to jest największa nagroda że Przychodzi jest zadowolona Przede wszystkim Widzę że ona jest spoko Że ona zaczyna nowe życie że ona jakby odnajduje siebie na nowo że jakieś nowe rzeczy Zaczynają sprawia ci przyjemność to jest naprawdę niesamowite to widać to przede wszystkim widać od razu na twarz I uśmiech i jest tam Także To są Trudne sprawy natomiast potem satysfakcja jest Zakładając że teraz mogę oglądać na kobiety które być może Świadczyły W swoim związku Ja przede wszystkim Tak Nie nie wiem czy powinnam mówić radę ale Ja uważam że kobiety nie powinny rezygnować z siebie w Nie powinny rezygnować ze swojej Za swoje AGD Zawodowej tylko ja rozumiem że rodzi się dziecko Sytuacja się Ale jak Powinny zostać W mojej ocenie w domu Tyle ile jest to konieczne jednak wracać do domu żeby mieć są do pracy Przepraszam żeby mieć to niezależna Finansowo I to jest ważne Żeby nie przemakały oczu na Jakieś takie naganne zachowanie swoich partnerów i nie tłumaczyły tego na Zachowania na zasadzie A to tylko raz się wydarzyło A to był dzisiaj A to miał dzisiaj gorszy Żeby było na to czujne Poprostu Jak zakończyły załączył o siebie dbał o siebie Ale też ją Bo jak ona zawalczy o siebie O swój spokój to ona jednocześnie zawalczy o spokój Przyszłość twoich Które Nie będą żyły Bo o tym o tym Także kobieta bardzo cierpi Ale razem z nią Bardzo Dziękuję