Nowa gama do pielęgnacji suchych i puszących się włosów Hairlust Moisture Hero

Moisture Hero™ Hair Oil

Pochodzący w 100% z natury odżywczy olejek do włosów bez silikonów, siarczanów, parabenów i olejów mineralnych Moisture Hero™ wygładza i odżywia włosy bez uczucia tłustości. Ten pozbawiony silikonu, w 100% naturalny olejek do włosów zawiera bogate w składniki odżywcze olejki roślinne, które wnikają w pasma i zapewniają im delikatne nawilżenie. Kompozycja składająca się z sześciu olejków: pochodzący z nasion słonecznika, z orzechów kokosowych, nasion jojoby, awokado, słodkich migdałów i owoców dzikiej róży, zawiera witaminy i minerały, które pomagają zredukować puszenie się włosów, nawilża je, odżywia, zmiękcza i zatrzymuje odpowiedni poziom wilgoci. Zawartość estrów masła shea, roślinnego lipidu, pomaga ożywić bardzo suche włosy. Masło shea jest również bogatym źródłem antyoksydantów i kwasów tłuszczowych regenerujących skórę. Olejek do włosów suchych i puszących się przeznaczony jest do wszystkich rodzajów włosów.