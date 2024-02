Nowa lista lektur. Za zmianami stoi urzędniczka z czasów PiS?

Jak tłumaczyła - paradygmat konserwatywny jest przeciwieństwem liberalnego, który mówi, że uczeń jest "samodzielnym bytem" i może uczyć się tego, czego chce. "Paradygmat konserwatywny wychodzi z innego założenia – mówi, że młody człowiek, tak jak dorosły, nie zawsze wie, czego oczekuje od życia i do czego dąży. Czasami potrzebuje drogowskazów, autorytetów i przykładów, i my do takiego systemu edukacji chcemy wrócić" - twierdziła, wpisując na listę lektur wiersze uwielbianego przez prawicę Rymkiewicza czy twórczość tzw. "barda smoleńskiego" Wojciecha Wencla.