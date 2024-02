"Nie rekomendujemy tego gniota". Jednoznaczne słowa Nowackiej

Dodała, że obecni pierwszoklasiści będą mieć kontynuację rozpoczętego przedmiotu, jednak według nowych podstaw, nad którymi trwają obecnie prace. Z kolei kolejne roczniki będą miały nowy, opracowywany dopiero przedmiot, który wejdzie do szkół od 1 września 2025 lub 2026 roku.

- Będzie to wychowanie obywatelskie zawierające elementy historii najnowszej i wiedzy o społeczeństwie, dostosowane też do wieku młodych ludzi, wchodzących w ten taki ważny okres decydowania o przyszłości Polski, o swoich kompetencjach - podkreśliła.

Usunięcie przedmiotu Historia i Teraźniejszość oznacza też rezygnację z korzystania z przygotowywanych pod jego nauczanie podręczników autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego. Dopytywana o jego wycofanie Barbara Nowacka odpowiedziała stanowczo: "My absolutnie nie rekomendujemy tego gniota".

W rozmowie z Wirtualną Polską likwidację przedmiotu Historia i Teraźniejszość skomentował ostatnio prof. Roszkowski . - Bardzo żałuję, że tak się stało. Ten przedmiot był potrzebny i dziwi, że nowa władza tak gorliwie chce go usuwać - powiedział.

