Nowa metoda złodziei. Prosta i przerażająco skuteczna

Proces wydaje się niesamowicie prosty. Złodziej przygotowuje drut, a na jego końcu umieszcza pętlę z trytytki. Następnie przy pomocy małego magnesu, który przyczepia do klamki, próbuje unieruchomić drzwi. Jeśli mu się to uda, może szybko dostać się do wnętrza pomieszczenia.