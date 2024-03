Nowe hobby Lewandowskich wymaga sporo cierpliwości. Można się ubrudzić

Anna z kolei zarządza platformą z dietami i treningami oraz firmami z cateringiem dietetycznym, kosmetykami do ciała, włosów, twarzy oraz suplementami. Na Instagramie regularnie pokazuje też kulisy współprac ze znanymi markami modowymi. Mimo napiętych harmonogramów państwo Lewandowscy znaleźli czas na wspólne rozwijanie nowego hobby.

Anna Lewandowska jest aktywnie zaangażowana w social media. Niedawno podzieliła się z fanami tym, co robi w wolnym czasie razem z mężem oraz córkami - Laurą i Klarą. Para, gdy tylko ma czas dla rodziny, chętnie zabiera swoje pociechy na spacery, wycieczki rowerowe lub decydują się na wspólną zabawę.

Na instagramowym profilu Ani Lewandowskiej pojawiła się relacja z tworzenia ceramicznych naczyń. Ta kreatywna forma spędzania wolnego czasu to świetne zajęcie dla całej rodziny. W zabawę z córkami włączyła się nie tylko trenerka, ale także Robert Lewandowski.

Robert natomiast jest miłośnikiem zegarków, w swojej kolekcji ma nawet egzemplarz wart 1,5 miliona złotych. Oprócz tego sportowiec kolekcjonuje samochody. Pasja do pojazdów dwuśladowych jest czymś, co dzieli ze swoją żoną. Ale jak pokazują, nie tylko luksusowe przedmioty przynoszą im radość.

Jest dubajską żoną. Pokazała, co dostała po urodzeniu dziecka

Jest dubajską żoną. Pokazała, co dostała po urodzeniu dziecka

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!