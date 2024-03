Nie ma modniejszych jeansów. Spodnie w stylu Lewej to bestseller

Zrobiła sensację na tygodniu mody w Paryżu. Media rozpisywały się o jej hot pants i wysokich kozakach z połyskiem. Ale Anna Lewandowska nie zwalnia tempa - po powrocie do domu zaprezentowała kolejny trend, o którym będzie lada moment głośno. Jeśli właśnie zastanawiasz się nad zakupem nowych jeansów, koniecznie sprawdź odcień, który aktualnie jest numerem jeden na liście trendów .

Kolor indygo, przypisywany w latach 60. ruchowi New Age i kojarzony ze spodniami rockabilly, to zdecydowanie najelegantszy z kolorów denimu. Ciemnogranatowa barwa sprawia wrażenie bardziej ekskluzywnej i wysublimowanej aniżeli klasyczne blue jeans, a tym bardziej cieniowane. Doceniona przez dom mody Gucci i Miu Miu, wkrótce będzie dominować na ulicach.

Są tak szerokie i długie, że przypominają spodnie hip-hopowców zajmujących osiedlowe ławki. Jednak kolor, biegnące przez front guziki oraz wysoki stan spodni Lewandowskiej nie pozwala zaszufladkować ich w garderobie miłośników rapu. Podobnie jak biały i obcisły crop top, który stworzył idealną równowagę ze spodniami. Nie da się nie zauważyć, że krótkie bluzki w połączeniu ze spodniami z szeroką nogawką to ulubiony zestaw Anny Lewandowskiej .

