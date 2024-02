Jest dubajską żoną. Pokazała, co dostała po urodzeniu dziecka

1,1 mln - tyle (i aż tyle) osób obserwuje Lindę Andrade na TikToku, która w sieci jest znana jako "dubajska gospodyni domowa". Andrade, która w ciągu ostatnich miesiącach była w ciąży, powitała właśnie na świecie córkę. W jednym z najnowszych filmików na TikToku pokazała, co takiego jej mąż sprezentował zarówno jej, jak i dziewczynce.

Linda Andrade uwielbia dzielić się w mediach społecznościowych filmikami, które ukazują jej bogactwo. Kiedy tylko urodziła córkę, nie mogła więc nie pokazać internautom, co otrzymała od męża w prezencie, który kiedyś przekaże dziecku.

Jak się okazało, mężczyzna jeszcze przed narodzinami córki obiecał ukochanej żonie, że zakupi tabliczki złota o wadze podwójnej do wagi dziecka - tuż po porodzie. Linda była jednak na tyle sprytna, że postanowiła okłamać męża. Powiedziała mu, że dziewczynka waży dwa razy więcej niż naprawdę, a w efekcie otrzymała jeszcze więcej tabliczek złota.

Ponadto, kiedy dziewczynka tylko trochę podrośnie, Linda zamierza karmić ją kawiorem, co nawiązuje do jej wcześniejszych filmików, gdy nazywała córkę (będącą jeszcze w jej brzuchu) "kawiorowym dzieckiem".

