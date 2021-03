Nowe obostrzenia od 20 marca. Lockdown w całej Polsce

Nowe obostrzenia obowiązują od 20 marca do 9 kwietnia

- Pandemia nadal się rozwija, nie widać, by hamowała – powiedział na konferencji Adam Niedzielski i podał najnowsze obostrzenia.

Nowe ograniczenia w całym kraju obowiązują od soboty, czyli od 20 marca do 9 kwietnia. - Ograniczamy więc, jak wspomniałem, w całym kraju działalność galerii handlowych, zamknięte zostają kina, teatry i inne obiekty rozrywkowe. Zamknięte zostaną również baseny i sauny - wyliczył minister zdrowia.

Nauka zdalna i apel o pracę zdalną

Na najbliższe trzy tygodnie, do 9 kwietnia, wprowadzona będzie nauka zdalna dla uczniów z klas I-III. - Zdecydowaliśmy się na to, przede wszystkim ze względu na to, że w najbliższym czasie czeka nas okres ferii wielkanocnych. Ta nauka przez najbliższe tygodnie będzie naznaczona kwestią ferii - tłumaczył Niedzielski.