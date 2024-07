Nowe trendy w menu na event firmowy. Jest zdrowo i różnorodnie!

O zaletach organizacji firmowych eventów chyba nie musimy zbyt wiele wspominać – dobra atmosfera, zacieśnianie więzi, poprawa efektywności to tylko kilka z nich. Niemniej, aby impreza firmowa okazała się sukcesem, warto zadbać o najważniejsze kwestie. Dobra lokalizacja, stylowe wnętrza, wspaniały klimat i oczywiście jedzenie! Zdrowe menu, pełne sezonowych smaków i dań dopasowanych do potrzeb wegetarian, wegan i osób z nietolerancjami pokarmowymi, bogata oferta dla osób niepijących alkoholu, zachowanie ducha zero waste – to są obowiązujące trendy branży eventowej. Dziś chcemy skupić się właśnie na tym temacie. Postanowiliśmy więc porozmawiać ze specjalistami i podpytać o istotne elementy. Sprawdźmy, jak powinna wyglądać oferta menu na imprezy firmowe!