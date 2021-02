Nowocześnie i przytulnie. Poznaj nowy trend wnętrzarski modern country life

Modern country life to nic innego jak odświeżona wersja wiejskiej przytulności we wnętrzu. Pasuje do większości przestrzeni, więc w niemal każdych warunkach można cieszyć z jego uroków. Nie brakuje w nim nawiązań do typowego country, ale generalnie bazuje na współczesnych elementach, aby stworzyć łatwy do zmiany styl.