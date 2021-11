Noworodek z nietypową czupryną. Rodzice byli zaskoczeni wyglądem syna

Meszek płodowy

Noworodek z długimi włosami to nic nienaturalnego. Wpływ na to mają czynniki genetyczne, chociaż nadal niektórzy wierzą w bezpodstawy przesąd, że jeśli ciężarna kobieta ma w ciąży zgagę, to później jej dziecko urodzi się już z długimi kosmykami włosów.