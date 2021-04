"Nowy aranż" program o metamorfozach wnętrz wkrótce w telewizji WP

"Nowy aranż" nowym programem telewizji WP

Zmiany wnętrz wymusza na nas pandemia

Ponieważ obecna pandemiczna sytuacja wielu z nas zmusiła do licznych zmiann: pracy w domu, zdalnego nauczania, czy do przebranżowienia się, to w związku z tym nasze dotychczasowe pomieszczenia straciły pierwotne funkcje. Teraz często salon jest biurem, garaż - siłownią, a balkon - jedyną oazą spokoju. "Nowy aranż” to program o tym, jak niewielkim nakładem czasu i pracy, z pomysłami i wskazówkami, zaaranżować naszą przestrzeń, by spełniała lepszą, bardziej praktyczną dla nas funkcję.