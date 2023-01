Ma córkę z Hakielem. Znajoma ujawniła mało znany fakt

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel doczekali się dwójki dzieci – trzynastoletniego Adama i dziewięcioletniej Heleny. Mimo że para jest już po rozwodzie i układa sobie życie w innych związkach, na pierwszym miejscu stawia dobro swoich pociech. "Rozmawiać trzeba zawsze. Dzieci czują i rozumieją więcej, niż dorosłym się wydaje. Jesteśmy osobami znanymi, więc to, co się wydarzyło, mocniej dotyka nasze dzieci. Nie chcę komentować tego, co się stało, bo właśnie dzieci są teraz dla mnie najważniejsze i zależy mi na ich dobru i spokoju" - mówił Hakiel w "Fakcie".