Nowy romans Jennifer Aniston? Ten mężczyzna jest w jej życiu od dawna

Jennifer Aniston i Jason Sudeikis

Podobno Aniston uważa Sudeikisa za wspaniałego faceta. "Gdyby został z Olivią znacznie dłużej, a Jen wreszcie była gotowa na randkę, nie zajęłoby to dużo czasu, zanim jakiś przystojniak by ją porwał. Teraz wydaje mi się, że oboje są we właściwym miejscu we właściwym czasie, aby zobaczyć, czy ich przyjaźń może zmienić się w coś więcej" – pisze "Woman's Day".