Nowy trend wśród młodych związany z alkoholem. Starsi są zdziwieni

Wigilia, święta i sylwester to wydarzenia, którego nieodłącznym elementem są napoje wysokoprocentowe. Wiele osób nie wyobraża sobie świętowania grudniowych imprez bez kieliszka alkoholu. Jednak teraz wśród pokolenia Z zaistniał nowy trend związany z alkoholem zwany "suchymi świętami". Zobacz, co to oznacza.

Święta już za rogiem, dlatego najwyższy czas, aby się do nich dobrze przygotować. Jedni przeżywają ten czas duchowo, inni zaś cieszą się na wspólne spędzanie czasu z rodziną, a jeszcze inni traktują to jako okazję do napicia się alkoholu.

Czym są "suche święta"?

Okazuje się, że w tym roku spora część pokolenia zetek rezygnuje z picia alkoholu podczas świątecznych spotkań. Jak podaje brytyjski portal "The Mirror" swoją decyzję tłumaczą: "chęcią prowadzenia zdrowszego, bardziej zrównoważonego stylu życia, dbałością o finanse oraz poczucie, że mogą podejmować własne decyzje".

"Wśród młodego pokolenia 20-latków zapanował trend na bycie trzeźwym, także podczas świętowania np. Bożego Narodzenia. Brytyjski oddział firmy Budweiser zlecił agencji badań OnePoll przeprowadzenie ankiety wśród 2 tys. dorosłych osób. Według jej wyników okazało się, że aż 78 proc. urodzonych po 1996 roku planuje "dry Christmas" (dry – ang. "suche", co oznacza potocznie "bezalkoholowe")" - można przeczytać na serwisie mamadu.pl

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Generacja Z nie chce powielać problemów alkoholowych

Dzisiejsze społeczeństwo, jest dużo bardziej świadome konsekwencji, jakie mogą zaistnieć z powodu nadużycia alkoholu. Okazuje się, że wiele osób z pokolenia Z ma nieprzyjemne doświadczenia z tym związane, które przeżyli we własnych rodzinach. To dodatkowo skłania ich do rezygnacji z napojów wysokoprocentowych.

"Zjawisko świadomej trzeźwości i rezygnacji z alkoholu można już zaobserwować w pewnym stopniu u millenialsów, ale to pokolenie zetek jest w tej kwestii najbardziej zdecydowane. […] Wynika to z doświadczeń wielu osób z tej generacji: część z nich wychowywała się w domach boomersów (urodzeni w latach 40.-60.) i iksów (1965-1980), którzy bardzo często nadużywali alkoholu. Nie ma co generalizować, że całe pokolenie było naznaczone alkoholizmem, ale problem alkoholowy w polskich domach w 2. poł. XX wieku był duży" - dowiadujemy się z mamadu.pl

© Materiały WP

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!