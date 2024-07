Przestał pić 10 lat temu. Jego teść nie może zrozumieć

Alkohol to wciąż powszechny w Polsce problem, a sklepowe półki uginają się od różnego rodzaju trunków. Niewiele zmieniają apele ekspertów i lekarzy oraz wyniki badań pokazujące, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, a nawet najmniejsza jego ilość ma szkodliwy wpływ na organizm człowieka.

Wspominał, że często musiał się tłumaczyć, że nie jest chory. Regularnie otrzymuje też pytania od rodziny i bliskich, czy nie zmienił zdania. - Do dziś od znajomych lub rodziny słyszę, czy już mi się odmieniło, a nawet czy się "nawróciłem". Kosmos - wspominał na łamach WP.

Według Roberta Rutkowskiego, psychoterapeuty, pedagoga i trenera umiejętności psychologicznych, który od lat zajmuje się m.in. leczeniem uzależnień - obecnie obserwujemy zmianę podejścia do alkoholu, który dla wielu ludzi staje się oznaką słabości, a nie elementem świętowania.

Jego zdaniem, w przypadku alkoholu, będzie tak, jak było z papierosami. - (...) Już nie można zasłaniać się niewiedzą na temat jego szkodliwości, ze względu choćby na opublikowane w 2018 roku w "The Lancet" wyniki 26-letnich badań zleconych przez Billa i Melindę Gatesów. Te jasno pokazują, że nie ma bezpiecznej dla organizmu dawki alkoholu. To legalnie sprzedawana niemal na każdym rogu trucizna, która ma dużo większy potencjał uzależniający i deprecjonujący funkcje poznawcze od niektórych narkotyków - mówił w rozmowie z Wirtualną Polską.

Podkreślił jednak, że nie jest zwolennikiem prohibicji, bo radykalne rozwiązania się nie sprawdzą. - (...) Po prostu przestańmy kłamać na temat alkoholu. To jakby nagle kartele kokainowe zaczęły wmawiać, że kokaina dobrze wpływa na coś. A tak jest z alkoholem i czas z tym skończyć - podkreślił.

Wspomniał też m.in. o ludziach, którzy reklamują alkohol, co - jak zaznaczył - jest nie tylko niezgodne z prawem, ale i nieetyczne. - A każdy, kto go reklamuje, ma krew na rękach, bo rocznie przez spożycie alkoholu umierają trzy miliony ludzi na świecie i niewiele się z tym robi. Paradoksalnie, gdy na COVID-19 zmarło ponad trzy miliony, to zamknięto prawie cały świat - mówił Rutkowski.