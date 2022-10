Numer 1 na liście zakupów. Ta torebka to gwiazda sezonu

Chcesz zmieścić połowę domu? Poznaj torbę hobo

"Hobo bag" to model inspirowany koczowniczym stylem życia włóczęgi. Wygodna torba XL wyróżnia się dużym rozmiarem oraz zaokrągloną formą. Jej "rogi" scalone z uchwytem kierują się ku górze tworząc charakterystyczny kształt półksiężyca. Dzięki różnorodnym kolorom i materiałom, z których wykonane są torby hobo, każda z nas znajdzie propozycję adekwatną do swojego stylu. To idealny model do pracy, na podróż i zakupy - pomieści wszystko, czego potrzebujemy. Od kosmetyków, przez miarkę, po zestaw pierwszej pomocy.