Materiał ma znaczenie. Jakie ubrania kupować, a jakich unikać?

Czym kierujemy się, wybierając ubrania ze sklepowych wieszaków? Oczywiście krojem, fasonem, kolorem, wykorzystanym wzorem. Nie bez znaczenia jest także rozmiar oraz to, jak ubranie na nas leży. Zanim jednak udasz się do kasy z nową zdobyczą, pamiętaj, by sprawdzić metkę. Skład mówiący o tym, z czego wykonane jest ubranie, powie ci dużo o komforcie jego noszenia. Jak czytać etykiety ubrań? Na jakie materiały warto się zdecydować?

Rodzaje tkanin, z których robione są ubrania

To, czy twój sweter jest wykonany z wełny czy akrylu, ma ogromne znaczenie. Włókna, z których został uszyty, decydują o tym, czy będzie ci w nim ciepło, czy twoja skóra będzie się w nim pocić, czy sweter będzie się mechacił i na jak długo zachowa swój pierwotny wygląd i fason.

Klasyfikację włókien możemy zacząć od podziału na dwie duże grupy – naturalne oraz chemiczne. Naturalne dzielą się na zwierzęce oraz roślinne. Chemiczne zaś na sztuczne i syntetyczne. Włókna naturalne produkowane są z surowców pochodzenia roślinnego czy zwierzęcego, czyli naturalnie występujących w przyrodzie. Do zwierzęcych można zaliczyć m.in. jedwab, wełnę, moher, kaszmir, alpakę. Roślinne to m.in. popularna bawełna, len, abaka, sizal, juta.

Włókna chemiczne natomiast to te wytwarzane w procesach technologicznych. Sztuczne są pozyskiwane z surowców występujących w naturze, ale wytwarzane są w procesie obróbki chemicznej. Syntetyczne to włókna chemiczne produkowane z polimerów niewystępujących w przyrodzie. Warto wskazać, że włókna chemiczne wcale nie muszą być złe. Wśród sztucznych znajdują się wiskoza, która jest alternatywą dla bawełny, modal, bambus czy lyocel. Gorsze są jednak włókna syntetyczne. Należą do nich poliester, poliamid (nylon), akryl (tańszy zamiennik wełny, który jednak nie umywa się do oryginału), elastan, lycra.

Tkaniny naturalne kontra chemiczne

Jak mądrze kupować ubrania? Wybierając się na zakupy, miej pewność, że umiesz rozszyfrować, co kryje się pod nazwą wiskoza, poliamid, poliester czy len. Przed zakupem zawsze sprawdzaj schowaną wewnątrz metkę. Zapisany na niej skład i procentowy wykaz materiałów użytych do ich uszycia zdradza więcej, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Wszystkie materiały na ubrania mają swoje specyficzne cechy oraz właściwości. Mają też swoje wady oraz zalety.

Tkaniny naturalne – zalety i wady

Materiały naturalne są wytrzymałe, nie elektryzują się i nie mechacą tak łatwo. Naturalna bawełna jest przyjemnie miękka, antyalergiczna, odporna na wysokie temperatury, a także pochłania wilgoć. Z drugiej strony, jeśli pozostanie mokra, zacznie gnić. Len to materiał wytrzymały, absorbujący wilgoć, oddychający, antyalergiczny, jednak, podobnie jak bawełna, bardzo łatwo się gniecie. Konopie to włókna wytrzymałe i odporne na procesy gnilne. Podobnie juta. Dwa ostatnie włókna wykorzystuje się do produkcji nie tylko odzieży, ale również lin.

Wełna świetnie ogrzewa, ma wysoką higroskopijność, jest oddychająca. Jedwab to materiał lekki i miękki, odporny na pot i wodę. Największą wadą ubrań uszytych z włókien naturalnych jest ich kłopotliwa pielęgnacja. Trzeba o nie dbać, aby jak najdłużej zachowały swoje właściwości oraz wygląd.

Tkaniny chemiczne – zalety i wady

Jeśli chodzi o włókna chemiczne, podział na sztuczne i syntetyczne będzie wyraźny. Wiskoza jest świetnym zamiennikiem bawełny. Miękkim, przewiewnym, ale także mocno gniotliwym i nieodpornym na wilgoć. Lyocel łączy zalety bawełny oraz wiskozy. To przyjemny, chłodny w odbiorze materiał. Dobrze absorbuje wilgoć. Jedyny minus to fakt, że łatwo się gniecie.

W przypadku ubrań z włókien syntetycznych, których niestety jest bardzo dużo w sklepach, przeważają wady. Produkcja poliestru jest szkodliwa dla środowiska. Ubrania z tego materiału są nieprzewiewne, dlatego latem skóra bardzo się w nich poci. Mocno się elektryzuje. Jest jednak wytrzymały, odporny na ścieranie i nie gniecie się tak łatwo. Materiał poliamid jest nieprzewiewny, ale za to wytrzymały na rozciąganie. Przy produkcji akrylu zużywane są ogromne ilości wody. Jest nieprzewiewny, ciało się w nim gotuje. Szybko się niszczy. W zamian nie gniecie się.

Higroskopijność materiałów

Higroskopijność to zdolność materiału do wchłaniania cząsteczek wody z otaczającego środowiska i zatrzymywania jej. Jest to cecha pożądana w tkaninach. Przykładowo bawełna dobrze przepuszcza powietrze, ma delikatne dla alergików włókna i cechuje się wysoką higroskopijnością. Dobrze pochłania wilgoć bez wrażenia mokrego materiału. Bawełna może pochłonąć nawet 25 proc. wilgoci, dlatego świetnie sprawdza się w gorące i upalne dni. Len chłonie wilgoć podobnie do bawełny. Koszule czy spodnie uszyte z lnu sprawdzą się idealnie na lato, nawet w najbardziej upalne dni. Wełna ma bardzo dobre właściwości izolacyjne, a jednocześnie doskonale odprowadza wilgoć (do 35 proc.).

Dla porównania poliester bardzo słabo chłonie wilgoć i jest nieprzewiewny. Koszulki z poliestru noszone latem mogą więc powodować dyskomfort i nieprzyjemne uczucie gotowania się skóry, która będzie się nadmiernie pocić. Warto jednak wspomnieć, że jeśli poliester jest odpowiednio uszyty (z tzw. kanalikami odprowadzającymi wilgoć), sprawdzi się jako materiał do ubrań, w których można uprawiać sport.

Akryl, jako tani zamiennik wełny, szybko się mechaci, elektryzuje, a przede wszystkim nie chłonie wilgoci i nie przepuszcza powietrza. W ubraniach z akrylu bardzo łatwo o przegrzanie i uczucie potu oblepiającego skórę. Wśród włókien chemicznych broni się jednak wiskoza. Przypomina bawełnę, jednak w dotyku jest śliska, co daje wrażenie ochłodzenia. Dobrze chłodnie wilgoć i pozwala skórze oddychać. Wiskoza to więc idealny materiał na sukienkę noszoną latem. Można również nosić ubrania z tego materiału nocą jako piżamę.

Wytrzymałość materiałów

Materiał wytrzymały to taki, który nie niszczy się szybko, jest odporny na tarcia, można go prać w wysokich temperaturach, nie rozciąga się ani nie mechaci od razu po zakupie. Do takich zaliczyć można: bawełnę, len (wyjątkowo odporny na rozciąganie i kurczenie) oraz wełnę. W tym kontekście warto wspomnieć również o modalu, cupro czy liocelu – materiałach nowej generacji, wysokiej jakości i bardzo dużej wytrzymałości. Do wytrzymałych materiałów należy również poliester. Jest odporny na ścieranie i drobnoustroje. Ma dużą sprężystość i utrzymuje swój kształt oraz fason na długo. Wytrzymałości nie można odmówić również poliamidowi.

Podsumowanie: ubrania z jakich tkanin powinny znaleźć się w każdej szafie?

Nie jest tajemnicą, że najlepsze i najbardziej przyjazne dla naszej skóry będą naturalne materiały. Takie tkaniny będą przewiewne, miękkie w dotyku i rzadziej będą powodować uczulenia. Oczywiście, aby kupić bluzkę z lnu czy sweter z wełny trzeba wydać dużo pieniędzy. Konkurencyjne ubrania z akrylu czy poliestru kuszą szerokim wyborem, dostępnością oraz niższą ceną. Warto więc wybierać ubrania z ekologicznej, przyjaznej dla środowiska bawełny, modalu czy z wiskozy. Nie są one drogie, a nawet dorównują ceną ubraniom z włókien syntetycznych.

Co z ubraniami z poliestru czy innych syntetycznych materiałów? Na świecie zalega duża ilość odpadków tekstylnych. Producenci i sieciówki wykorzystują ten fakt, przerabiając i wykorzystując je jeszcze raz. Tak powstaje np. poliester z recyklingu, wytwarzany ze starych butelek PET zamiast z ropy. Poliamid z recyklingu uzyskuje się np. ze starych sieci rybackich. Warto więc inwestować w tego rodzaju ekologiczne materiały.

Kupowanie ubrań z włókien naturalnych czy sztucznych to nie tylko korzyść dla skóry, ale i dla środowiska. Warto jednak pamiętać, by zachować zdrowy rozsądek. Ubranie z akrylu czy poliamidu w szafie nie jest niczym złym. Nie ma też niczego złego w składzie z domieszką tkanin sztucznych. Zwracaj jednak uwagę, by ubrania, które kupujesz, nie składały się wyłącznie z mieszanki syntetycznych i sztucznych materiałów. Lepiej, by naturalne składniki stanowiły większość. Co więcej, aby kierować się zasadami zrównoważonej mody, warto szukać i stawiać na naturalne, ekologiczne materiały, a, w miarę możliwości, kupować z drugiej ręki.

