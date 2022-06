O czym rozmawiali członkowie rodziny królewskiej w trakcie jubileuszu? Ekspertka wyczytała to z ruchu warg

Od 2 do 5 czerwca w Wielkiej Brytanii hucznie obchodzony był Platynowy Jubileusz królowej Elżbiety II. Tak świętowano 70-lecie objęcia przez nią tronu. Obecni byli wszyscy członkowie rodziny królewskiej, włącznie z księciem Harrym i Meghan Markle. Przylecieli oni ze Stanów Zjednoczonych i zabrali ze sobą swoją roczną córkę Lilibet, by jej prababcia wreszcie mogła ją poznać. Jednak królowa obecna była jedynie pierwszego dnia na paradzie wojskowej "Trooping the Colour", którą oglądała ze słynnego balkonu Buckingham Palace. Ze względu na stan zdrowia nie brała udziału w pozostałych wydarzeniach.