O romansie aż huczało. Chciał, by zostawiła dla niego męża

Danuta Stenka jest jedną z najbardziej cenionych polskich aktorek. Urodziła się 10 października 1961 roku w Sierakowicach. Wcielała się w różnorodne postacie - od silnych kobiet po skomplikowane osobowości. Głównie kojarzona z rolą Judyty w filmie "Nigdy w życiu!". Znana też z "Listów do M.", "Sali Samobójców. Hejter" czy "Akademii Pana Kleksa". Już od najmłodszych lat wiedziała, że chce być aktorką.

Stenka od lat jest też szczęśliwą żoną i matką. Razem z Januszem Grzelakiem tworzą udany związek i przeżywają drugą młodość. Aż trudno dziś uwierzyć, że przed laty aktorka o mały włos nie doprowadziła do rewolucji w swoim życiu.

Polski show-biznes był świadkiem wielu romansów gwiazd i celebrytów. Większość z nich to tylko przelotne zauroczenia. Wiele lat temu uczuciom dała się ponieść także Danuta Stenka. Zafascynowana reżyserem Ryszardem Peretem rozważała odejście od Janusza Grzelaka.

Danuta Stenka wiele razy podkreślała, że wiele zawdzięcza mężowi. Nie ukrywała nigdy, że Grzelak jest jej największym wsparciem . Dzięki niemu mogła rozwijać się zawodowo, ponieważ on w tym czasie wziął na swoje barki obowiązki domowe. Przyznała, że gdy ona realizowała się artystycznie, Janusz zajmował się wychowaniem ich dwóch córek, Pauliny i Wiktorii.

