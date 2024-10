Czym zajmuje się żona Zenka Martyniuka? Muzyk docenia jej starania

Muzyk podkreślił, że to głównie żona robi zakupy spożywcze i raczej na próżno wypatrywać go w marketach. Wygląda na to, że to Danuta skupiła się na dbaniu o gospodarstwo domowe. Zenek Martyniuk wiele razy podkreślał, że żona wspiera go, nie tylko w karierze muzycznej, ale też w codziennym życiu, za co jest jej ogromnie wdzięczny. Przyznał, że gdy mają więcej wolnego czasu, najchętniej poświęcają go wnuczce, która niedawno skończyła pięć lat.