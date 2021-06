O Magdalenie Koleśnik za chwilę będzie głośno. Aktorka szczerze o rozstępach i bliznach

"Jestem zaprzyjaźniona ze swoim ciałem"

Magdalena Koleśnik przez rok przygotowywała się do roli trenerki. By wyglądać jak guru fitnessu - intensywnie ćwiczyła i była na restrykcyjnej diecie. Dzięki determinacji udało się się dojść do tzw. "formy życia" Jednak po zakończeniu zdjęć, odpuściła treningowy rytm i nabrała ciała. - Ostatnio widziałam urywki "Sweat" i zobaczyłam, że wtedy moje ciało było inne. Pamiętam je i to uczucie posiadania takiej formy. Przeszłam od ciała uchodzącego za zbliżone do pewnego ideału do uznawanego za gorsze, czyli trochę w tłuszczyku, który mi się zrobił po odstawieniu tych wszystkich diet i ćwiczeń - mówi aktorka.