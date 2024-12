Miała problem z wejściem na bal Fundacji TVN. Padł na kolana, by jej pomóc

Bal Fundacji TVN to wydarzenie organizowane z ogromnym rozmachem, więc gwiazdy stają na rzęsach, by zaprezentować się w jeszcze piękniejszych kreacjach niż w roku poprzednim.

Cała sytuacja znalazła swój szczęśliwy finał. Magda Gessler nie tylko pojawiła się na balu Fundacji TVN, ale także rozgrzała parkiet do czerwoności . Restauratorka uwielbia pląsać i wykorzystuje każdą okazję, by pokazać swoje ruchy. Tym razem jej taneczne popisy nagrała i opublikowała na InstaStories Joanna Przetakiewicz .

