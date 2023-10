Obalamy mity na temat trądziku – za nami globalne wydarzenie CERAVE ACNE ACADEMY

Wybrani goście eventu mogli skorzystać również z ekskluzywnej wycieczki do laboratoriów w New Jersey – gdzie dosłownie dzieje się cała magia CeraVe! W programie znalazły się kulisy opracowywania produktów oraz formuł przeciwtrądzikowych marki, a także tajniki historii jej powstania we współpracy z dermatologami. A to jeszcze nie wszystko! Zaproszeni spędzili również czas w nowojorskim biurze marki w towarzystwie Toma Allisona – jednego z założycieli CeraVe!