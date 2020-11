Obama szczerze o swoim małżeństwie. Ledwo przetrwało jego prezydenturę

W niezwykle osobistym wywiadzie dla magazynu "People" 59-letni Obama przyznaje, że napięcie małżeńskie było ukrytym znakiem rozpoznawczym jego prezydentury. – Taka jest prawda o naszych czasach w Białym Domu – mówi. – Michelle bardzo wierzyła w moją pracę, ale była mniej optymistyczna, jeśli chodzi o to, co mogę zrobić… Jest bardziej sceptyczna wobec polityki i bardziej świadoma ponoszonych kosztów – dodaje.

Niemniej jednak polityk uważa, że "wyszli z tego cało". – W Białym Domu było wiele radości. Nigdy nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak niezwykłym przywilejem jest tam żyć. Co najważniejsze, nasze dzieci wyszły stamtąd nietknięte i są cudowne, życzliwe, kreatywne - i nie czują się lepsze od innych. Czuję ogromną ulgę – stwierdza.

Michelle i Barack Obamowie – małżeństwo

Z drugiej strony, Obama wyjawia, że jego żona ledwo radziła sobie ze stresem. – Presja, konieczność zrobienia wszystkiego dobrze, bycia aktywnym w każdej chwili – wymienia, z czym mierzyła się Michelle. W wywiadzie Barack rozważa swoją rolę w tym, jak była pierwsza dama czuła się, żyjąc na szczycie władzy i jak on sam przyczynił się do jej poczucia samotności. - Były chwile, kiedy myślę, że była sfrustrowana, smutna lub zła, ale wiedziała, że ​​muszę się martwić o Afganistan lub kryzys finansowy – mówiła. – Więc wszystko w sobie tłumiła.

Małżeństwo przetrwało ciężkie próby. – Wzięliśmy głęboki oddech po opuszczenie Białego Domu. Zajęło nam jednak trochę czasu, żeby porozmawiać o tym, jak ona się czuła. Mogła się wreszcie zrelaksować – stwierdza Obama. To sprawiło, że znów zaczęli cieszyć się sobą. Wiele zrobiło też to, iż ich córki poszły na studia i Michelle nie staje już na głowie, by być supermatką. – Ma czas, żeby się wygłupiać – zauważa Barack.