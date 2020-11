Klaudia El Dursi szykuje się do ślubu?!

"Coraz częściej myślę, że ślub to może wcale nie taki zły pomysł"– zdradziła El Dursi we "Fleszu" Czy to oznacza, że modelka niedługo stanie na ślubnym kobiercu?! Tego jeszcze nie wiemy i nie zanamy szczegółów, ale okazuje się, że Klaudia ma już w głowie projekt idealnej sukni ślubnej, w której chciałaby stanąć na ślubnym kobiercu.

"...kiedyś wzbraniałam się przed ślubem . Zawsze jestem w niedoczasie i nie wyobrażałam sobie, jak i kiedy miałabym tę uroczystość zorganizować. Dziś myślę, że warto go wziąć. Nawet dla dzieci, dla których jesteśmy wzorem, żeby pokazać im, że małżeństwo jest czymś dobrym i fajnym". - zdradziła Klaudia El Dursi we "Fleszu"

Aktualnie na co dzień, Klaudia razem z rodziną mieszka w Bydgoszczy, co czasami jest problematyczne w łączeniu codzienności z życiem zawodowym. Klaudia El Dursi zdradziła "Fleszowi", że nie wyklucza przeprowadzki do Warszawy. "Często rozmawiam na ten temat z moim partnerem Jackiem, zwłaszcza że duża część moich zawodowych projektów wiąże się z Warszawą. Obecnie ze względu na epidemię koronawirusa wiele z nich zostało wstrzymanych. (...) Niedługo pewnie się to zmieni, dlatego cały czas zastanawiamy się nad kupnem mieszkania w Warszawie, żebyśmy mieli tu swoje miejsce, drugi dom, w którym mamy część rzeczy, bo do tej pory żyłam ciągle na walizkach." – mówi El Dursi w najnowszym numerze dwutygodnika.